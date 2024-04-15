” خلاص هانت وهتبني للعيال🥳🥳🥰” شوف أخر مستجدات قانون البناء الجديد 2024+ والأوراق المطلوبة للبناء

قانون البناء الجديد 2024 يشكل خطوة هامة في تنظيم وتطوير البنية التحتية للمدن والقرى من خلال المادة 14 من القانون، تم تحديد آليات وضوابط لإعداد المخططات التفصيلية، مما يسهل على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمل على تنفيذه، حيث يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة لمواكبة التطورات وضمان سلامة البنية التحتية للمدن والقرى في مصر.

قانون البناء الجديد 2024

تم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون البناء الجديد 2024، والذي يعتبر من بين أبرز القوانين المهمة على أجندة الحكومة ومجلس النواب، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتحديد ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، لمواكبة التطورات الجديدة وضمان الحصول على تراخيص البناء بشكل شرعي ومنظم من بين المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء الجديدة 2024، تقديم وثيقة معتمدة تحدد موقع الأرض والطرق المؤدية منها، جنبًا إلى جنب مع صورة من بطاقة الرقم القومي لملاك البناء ووثيقة ملكية الأرض المعنية بالبناء وإيصال بسداد الرسوم المطلوبة لذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء الجديدة 2024

للحصول على تراخيص البناء الجديدة في مصر، يحتاج المقدم لتقديم المستندات الضرورية التالية:

المستندات المطلوبة الوصف 1 نسخة من مستندات الملكية (مثل محضر التسليم، إخطار التخصيص، أو عقد الملكية). 2 نسخة من بيان صلاحية الموقع للبناء. 3 ثلاث نسخ معتمدة من الرسومات الهندسية، موقعة من قبل المهندس أو المكتب الهندسي. 4 شهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للحصول على الترخيص. 5 رسومات الواجهات. 6 طلب ترخيص أعمال البناء (استكمال). 7 صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص. 8 صورة من بطاقة الرقم القومي. 9 صورة تنفيذية للمخطط المراد تنفيذه. 10 وثيقة تأمين تحتوي على نسخة من الرسومات الإنشائية. 11 نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي.

لضمان سلامة طلبك، تأكد من تقديم جميع المستندات المذكورة وفق المتطلبات القانونية للعام الجديد 2024،تذكر أيضًا أنه يجب تقديم بيان صلاحية البناء السابقة، والتأكد من صلاحيتها وسريانها، في حال وجود مخالفات سابقة يجب عليك تصحيحها وتقديم البيانات المطلوبة، لضمان نجاح طلبك للحصول على تراخيص البناء بنجاح.