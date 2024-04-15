تحديد موعد إيداع الدعم السكني لشهر أبريل 2024

تعتبر الإسكان واحدة من أبرز الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتقديم الدعم السكني يعد خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقارية، يسرنا أن نعلن عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر أبريل 2024، هذا الدعم يأتي كمساهمة فاعلة في توفير السكن الملائم للمواطنين السعوديين، سواء كانوا في حاجة لسكن جديد أو تحسين سكنهم الحالي، دعونا نتابع معا هذه الجهود التي تهدف إلى رعاية الأسر وتحقيق رفاهيتها في بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

موعد إيداع الدعم السكني شهر أبريل

تم تحديد موعد ثابت لإيداع راتب الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان السعودية، وفيما يلي التفاصيل:

يوم الإيداع: يوم 24 من الشهر الميلادي.

تاريخ الإيداع: من المقرر إيداع راتب شهر أبريل في موعده المحدد، والذي يوافق يوم الـ 24 من شهر أبريل 2024.

عدم وجود تغييرات: لا توجد نية لتبكير أو تأخير موعد الصرف، مما يعني أنه من المتوقع الالتزام بالموعد المحدد.

عدم وجود إجازات رسمية: يتزامن موعد إيداع الدعم السكني في شهر أبريل مع عدم وجود أي إجازات رسمية أو عطلات تؤثر على عملية الصرف.

شروط استحقاق الدعم السكني السعودي 1445

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. يتوجب على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عاما. يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج الدعم السكني مسبقا. يجب على المتقدم عدم امتلاك أي منازل أو عقارات باسمه. يجب تقديم الوثائق اللازمة لتثبت الحالة الاجتماعية في حالة المرأة الأرملة أو المطلقة. يشترط عدم وجود أي مصدر للدخل الشهري للمتقدم، مما يعزز فرص الحصول على الدعم السكني للفئات المحتاجة.

مميزات برنامج باقات الدعم السكني 1445