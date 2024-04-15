شوف هتقبض أمتى.. موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل 2024.. رابط الاستعلام بالخطوات

موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل 2024، هناك الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون نزول الراتب الشهري من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان الاجتماعي، حيث يستفيد الألف من هذا الدعم وهو سبباً في تحسين معيشة الكثير من الأسر السعودية في ظل الأزمة الاقتصادية، وتهتم جميع الوزارات بالدولة أن تقدم نظام اجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الحياة المستقرة التي يحلمون فيها وأن يكون لهم الراتب الشهري الذي يعتمدون عليه في شئون الحياة وتلبية المطالب من طعام وشراب وتعليم ودواء، وهذا ما جعل عملية البحث عن موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل 2024 تتزايد بشكل ملحوظ، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد.

موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل 2024

مضى الكثير ولن يتبقى سوى القليل على بداية صرف مستحقات دفعة شهر أبريل من الدعم السكني السعودي، حيث حددت وزارة الإسكان الإجتماعي مواعيد صرف المستحقات وكشفت خلال الساعات القليلة الماضية أن عملية الإيداع تتم بشكل رسمي يوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024 دون أي تأجيل لأن هذا الموعد غير عطلة أسبوعية ولا رسمية على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام فقط، وخصصت الوزارة رقم لتسجيل الشكاوى أو الاستفسارات عن الدفعات من خلال الاتصال على الرقم التالي هو 199090 أو من أي تليفون منزلي على الرقم التالي 111ـ637 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني السعودي 1445-2024