100 دينار كام جنيه.. مفاجأة في سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

شهد الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم، حالة من الإستقرار في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، فضلاً عن أن ذلك جاء مع بداية أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد عدة إضطرابات شهدتها العملات الأجنبية والعربية ما بين الإرتفاع والإنخفاض في الفترة المقبلة، ويمكنك التعرف على أخر التحديثات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

يمكنك التعرف على أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين وفقًا لما يلي:-

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم لـ 154.52 جنيه للشراء، و155 جنيه للبيع.

على أن وصل سعر الدينار في بنك مصرف لـ 154.39 جنيه شراء و154.71 جنيه بيع.

إضافة إلى وصول سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليُسجل 149.82 جنيه شراء و154.94 جنيه بيع.

أسعار الدينار اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024

وعند تغيير سعر الدينار الكويتي وعدم معرفة احتساب القيمة بالجنيه المصري، يمكنك التعرف عليها وفقًا لما يلي:-