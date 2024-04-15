هنا الآن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق وأهم الشروط المطلوبة لدى مديرية الشؤون للحجز 2024

في البداية يتم حجز البطاقة الوطنية بالعراق من خلال الموقع الرسمي لمديرية الشؤون التابعة لوزارة الداخلية العراقية، ويتم إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بدل من هوية الأحوال المدنية عن طريق الحجز باستخدام الاسم الثلاثي للمستفيد وفي أوقات الحجز المحددة لدى مديرية الشؤون بالعراق التي تم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية ويتم حجزها بعد توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول عليها في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم جميع الشروط الواجبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة واستخراجها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية العراقية عن طريق الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابع لوزارة الداخلية

ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية.

كذلك تحديد بطاقة الهوية الوطنية الموحدة ثم تكمله إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم على البطاقة.

يتم اختيار المركز التابع له ومعرفة أوقات الحجز المتاحة.

تحديد الوقت والتاريخ المناسب للزيارة والالتزام بمعلومات الحجز.

لابد من توفير جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية العراقية.

شروط وضوابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة