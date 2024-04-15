بعد تراجع قيمة الأوفر برايس اشتري سيارات جديدة بأرخص سعر في مصر أقل من 600 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات على مجموعة واسعة من الموديلات الحديثة لعام 2023، حيث انخفضت القيمة الزائدة التي كانت تضاف إلى السعر الأساسي للسيارة نتيجة للتقلبات في أسعار صرف الدولار، وعلاوة على ذلك تحتوي هذه السيارات على الكثير من الخصائص الفاخرة والتقنيات الحديثة.

ساوايست DX3 موديل 2023

تستمد سيارة DX3 من ماركة ساوايست، طراز العام 2023، طاقتها من محرك توربيني بسعة 1.5 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ قوة الدفع التي تولدها حتى 225 نيوتن متر، مع تمتعها بخزان بنزين يمكنه حمل 45 لترًا، وتظهر السيارة قوة محرك تصل إلى 156 حصانًا، تطرح السيارة الجديدة ساوايست DX3 لعام 2023 في أسواق السيارات ضمن فئة واحدة، ويبلغ سعرها الرسمي 575 ألف جنيه مصري دون أي إضافات في السعر.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تنطلق سيارة هيونداي اكسنت RB طراز العام 2023 من حالة الثبات لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.1 ثانية، وتحتوي على محرك بسعة لترية تبلغ 1600 سي سي، كما أنها مجهزة بناقل حركة آلي، إضافة إلى ذلك يمكن للسيارة تخزين ما يصل إلى 43 لترًا من الوقود في خزانها، وتمتلك عزم دوران مقداره 156 نيوتن/متر، وتتمتع بقدرة تصل إلى 125 حصانًا، تنطلق قيمة سيارة هيونداي اكسنت RB لعام 2023 ابتداءً من 565 ألف جنيه مصري، وترتفع حتى تبلغ 615 ألف جنيه مصري، دون أية إضافات في السعر.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

يتسع خزان البنزين لسيارة شيفروليه أوبترا لعام 2023 إلى 54 لترًا، وتأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ومزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تقدر بـ 110 أحصنة وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن متر، تبلغ تكلفة شراء السيارة الشيفروليه أوبترا لعام 2023 حوالي 541,000 جنيه مصري، وذلك دون أي تكاليف إضافية.

شيرى اريزو 5 موديل 2023

شيري أريزو 5 موديل 2023 تتميز بقوة عزم دوران تُقدر بـ 141 نيوتن لكل متر وتحتوي على محرك بقدرة 1500 سي سي، كما تأتي مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي وتتمتع بقوة تصل إلى 114 حصانًا، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 180 كيلومتر في الساعة.