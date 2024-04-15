تعرف عليها.. شروط الحصول على الإقامة الذهبية في قطر ومزايا الحصول عليها

تعد قطر من بين الدول الأكثر ثراءً في العالم، إذ يُصنف دخل الفرد فيها ضمن الأعلى عالميًا، وتتميز قطر بموقعها الاستراتيجي الفريد، فهي تعتبر نقطة جذب للإستثمار بفضل مركزها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وتتمتع بشبكة طيران راقية توفر الوصول إلى كافة مناطق العالم، ويقيم في قطر أكثر من مليونين من المغتربين، الذين يشكلون حوالي 88٪ من إجمالي السكان.

تأشيرة قطر الذهبية الإستثمار في المستقبل

يتيح قانون رقم 16 لسنة 2018 بخصوص تنظيم ملكية العقارات لغير القطريين الفرصة للمستثمرين الأجانب كسب حق الإقامة الدائمة في دولة قطر عبر برنامج التأشيرة الذهبية، ويشترط البرنامج استثمار ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي في شراء عقارات ضمن مناطق محددة يُسمح فيها بالملكية الكاملة للأجانب.

الإقامة الدائمة في قطر فرص للمستقبل

يمنح القانون العاشر لعام 2018 الأجانب فرصة الحصول على إقامة مستمرة في دولة قطر، بشرط استيفاء الضوابط المحددة وفق ما يحدده القانون.

شروط الحصول على تأشيرة قطر الذهبية

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الحصول على تأشيرة قطر وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية: