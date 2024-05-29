اعرف قيمة غرامتك.. دفع غرامات المرور في الأردن 2024 وقيمتها

يبحث الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه ومحرك البحث جوجل عن كيفية دفع قيمة غرامات المرور بطريقة الكترونية، لذا قامت الادارة العامة للمرور في الأردن بعمل منصة إلكترونية حتى يتمكن المواطن من دفع قيمة الغرامة والمخالفات الخاصه به بطريقة سهلة دون الذهاب إلى وحدات المرور، ونبين في السطور التالية الإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة تيسيرا على المواطنين في هذا الشأن.

دفع غرامات المرور في الأردن

تيسيرا على المواطنين داخل أراضي المملكة الأردنية قامت الحكومة الأردنية بتخصيص منصة إلكترونية، حتى يتمكن المواطن من دفع الغرامات والمخالفات الموقعه على المركبه الخاصه به دون الذهاب إلى أي من المصالح الحكومية وخاصة مكاتب المرور، وحتى يتمكن المواطن من الاستعلام ودفع قيمة الغرامة يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها نوضحها في المقال التالي:

اولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للحكومة الأردنية الهاشمية.

ثانيا: تسجيل الدخول إلى الجهات الحكومية ومن ثم إختيار الوزارات.

ثالثا: إختيار وزارة الداخلية ثم إختيار مديرية الأمن العام.

رابعا: النقر على الخانة الخاصة بخدمة تسديد المخالفات.

خامسا: إختيار الطريقه المناسبة لكيفية دفع قيمة المخالفات الخاصة بك.

سادسا: النقر على كلمة تأكيد حتى تتم عملية دفع الغرامه بنجاح.

قيمة المخالفات المرورية في الأردن

قامت الإدارة العامة للمرور في الأردن وضع قيمة الغرامات الخاصه لقائد المركبات المخالفين لقواعد المرور كما بينت الإدارة العامة للمرور بأنه يوجد بعض المخالفات لا يوجد تهاون بها فتكون قيمة الغرامة 1000 دينار تقريبا، كما بينت الإدارة أن يوجد بعض المخالفات تكون قيمة الغرامة الموقعة على قائد المركبه ما بين 50 دينار أردني إلى 500 دينار أردني، كما يوجد بعض المخالفات التي تكون قيمة الغرامة الخاصة بها ضئيلة نسبيا وتبلغ قيمتها من خمسة دينار إلى 50 دينار أردني.

قيمة غرامة إنتهاء رخصة المركبة

قامت الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية من الإعلان عن قيمة الغرامة الموقعة على قائد المركبه في حال قيادته للمركبة الخاصه به وتكون الرخصه منتهية لذا نوهت ادارة المرور أن قيمة تلك الغرامة سوف تكون 15 دينار أردني.