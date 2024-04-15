سدد اللي عليك قبل الغرامة.. فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024 بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات بالخطوات

فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024 التي يتساءل عنها الملايين من المشتركين بشكل كبير خلال هذه الفترة لأن الشركة تقوم بإيقاف الخدمة يوم 15 من كل شهر بسبب عدم سداد المشترك الرسوم والمستحقات المتأخرة من الفاتورة، كما هناك بعض الأشخاص قامت بدفع مبلغ 90 جنيه وردتهم رسالة تنبيه بموعد سداد الفاتورة لذلك ينشغلون بما يحدث وهل الشركة قامت بتغيير نظام الدفع، على أن يكون السداد لفاتورة الأرضي بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر،

أسئلة كثيرة يرغب الكثير من المشتركين معرفة إجابتها بشكل دقيقة استعداداً للدفع قبل أن تتوقف الخدمة، أصبحت فاتورة الأرضي مهمة للغاية ولا يريد المشترك أن تتوقف الخدمة عن الجهاز حرصاً على استمرار خدمة الانترنت المنزلي، ولذلك نتعرف سوياً على طريقة معرفة فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024 وما النظام الحالي للدفع وطريقة السداد.

فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024

موعد محدد خصصته الشركة المصرية للاتصالات لدفع الفاتورة وهو يوم 15 من كل شهر، كما حدثت الشركة نظام الدفع وهو السداد مسبق الدفع عن طريق دفع مبلغ يتراوح ما بين 90 وحتى 92 جنيه كل 3 أشهر ويكون المبلغ في الحساب ومع حلول موعد الدفع يتم الخصم وتجديد الاشتراك والآن يمكنكم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي بالخطوات التالية

الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات we. اختيار خدمات الخط الارضي. اختر فاتورة التليفون الارضي. إضافة كود المحافظة. ثم رقم التليفون الأرضي. الضغط على الظهر الفواتير.

أنظمة السداد المتاحة لفاتورة الأرضي

تعاقدت الشركة المصرية للاتصالات wE مع العديد من الانظمة الإلكترونية وماكينات الصرف والبنوك لتسهيل الأمور على المواطنين لدفع الفواتير