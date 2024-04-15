ياتري بكام انهاردة.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم الإثنين 15 أبريل 2024!!

تمت المعاملات التجارية في صباح يوم الإثنين، المصادف لتاريخ 15 أبريل عام 2024، وقد تم ملاحظة ثبات سعر الدينار الكويتي مقارنة بالجنيه المصري في كل من المؤسسات المالية المحلية والدولية الموجودة في مصر، استأنف العمل في المصارف اليوم بعد نهاية إجازة عيد الفطر التي كانت أمس، أظهرت التقارير المالية الصادرة من هذه البنوك سعر التحويل الذي تم تطبيقه خلال فترة الصباح واستنادا إلى تلك البيانات، استقر سعر الشراء للدينار الكويتي عند مبلغ 154.39 جنيه مصري في البنك المركزي المصري.

قيمة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

تشهد عملية صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل المؤسسات المصرفية المحلية والدولية المتواجدة في مصر، مع بدء التداولات التجارية اليوم الاثنين، تحقيق مستويات معينة في الأسعار:

في البنك المركزي المصري قيمة شراء الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمبلغ 154.30 جنيه، في حين يكون سعر البيع للدينار يعادل 153.97 جنيه.

تبلغ قيمة الشراء للدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في البنك الأهلي 154.24 جنيه للدينار الواحد، بينما تصل قيمة البيع إلى 153.16 جنيه لكل دينار.

تسجل عملة الدينار الكويتي بالمقارنة مع الجنيه المصري في بنك مصر سعر استحواذ يبلغ 154.26 جنيه، بينما يتم تقدير سعر التصرف به بـ 154.09 جنيه.

قيد البنك المركزي في القاهرة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 154.23 جنيه للشراء وبسعر 153.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنوك أخرى