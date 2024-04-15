اقتصاد
شوف الصبه هتكلفك كام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد تفاجئ الجميع اليوم الاثنين الموافق 15 من أبريل 2024!!
قد تم تسجيل ثبات في أسعار الحديد في يوم الإثنين، الخامس عشر من أبريل عام 2024، قبل بدء النشاط التجاري في الأسواق نتيجة لموجة الهبوط المتتالية التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية قبل إجازة عيد الفطر، تلك الانخفاضات التي طرأت شملت عدة أنواع من الحديد، إذ وصلت قيمة الانخفاض لبعضها إلى ما يقارب 6300 جنيه مصري، وفي آخر التحديثات للأسعار، وصل سعر الطن من الحديد الذي تنتجه شركة بشاي إلى 40,700 جنيه مصري لكل طن، وهذا وفق الأسعار الرسمية المقدمة من الشركات المصنعة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق
- تم تدوين قيمة الطن للحديد المعد للاستثمار اليوم بمبلغ قدره 45353.66 جنيهاً مصرياً.
- سجل سعر طن حديد عز 46716.28 جنيه.
- أعلن اليوم في مصر تثبيت سعر طن حديد تابع لشركة الجارحي، حيث بلغ سعر الطن نحو 46,300 جنيه مصري وذلك للطن الواحد من المصنع، شاملاً ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%.
- تم تسجيل سعر طن حديد العلا بحوالي 36800 جنيه مصري للطن الواحد عند الاقتناء مباشرةً من المعمل.
- تم تسجيل قيمة طن الحديد الصادر من مصنع الكومي بمبلغ يقارب الـ37 ألف جنيه مصري.
أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق
- تم تسجيل سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 2272.73 جنيهاً مصرياً.
- بالنسبة لتكلفة الأسمنت في السوق اليومية، فإن سعر الطن من أسمنت المسلح وصل إلى مبلغ وقدره 2050 جنيه مصري، وفي السياق ذاته، بلغ سعر طن أسمنت النصر مبلغ 2010 جنيهات.
- بلغ سعر الطن من أسمنت السويدي ما قيمته 2160 جنيها، فيما وصل سعر الطن من أسمنت السويس إلى 1990 جنيها.
- تم توثيق أسعار الأسمنت المخلوط بين 1280 و1440 جنيهاً مصريا، بينما بلغت تكلفة الأسمنت الذي يتحمل الظروف البيئية المختلفة ما بين 2150 و2370 جنيهاً.