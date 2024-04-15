شوف اسمك حالاً.. نتائج المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي

رائج على جوجل الآن نتائج المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024 في الأردن نظراً لعدم توقف الطلاب المترشحين عن البحث على مدار 24 ساعة، حيث تقدم وزارة التربية والتعليم فرص كثيرة للطلاب للحصول على المنح الدراسية والقروض من أجل الإلتحاق بأهم وأفضل الكليات، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أصبحت مصاريف الدراسة الجامعية عبء كبير على الآباء والأمهات،

ولذلك تحاول الدولة أن تدبر لهم المبلغ المناسب لاستكمال طريقهم التعليمية وتحقيق أهدافهم لأن الطلاب هم جيل الحاضر والمستقبل وبهم ترتقي الأمم، تقدم على المنح الدراسية والقروض عدد كبير من الطلاب من مختلف الولايات الأردنية وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان عن ظهور النتائج، ترقبوا معنا للحصول على نتائج المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024.

نتائج المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

أخيراً وبعد طول انتظار كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن ظهور نتائج المرشحين في المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024، وقد تم رفع كشوفات النتائج والمقبولين للحصول على المنح والقروض الأمس الأحد الموافق 14 من أبريل 2024، وللحصول على النتائج واستخراجها عبر الانترنت بشكل إلكتروني عليكم اتباع الخطوات التالية:.

أولاً يرجى الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. ثم حدد نوع المنحة التي تقدمت عليها. إضافة البيانات المطلوبة الرقم الوطني والاسم. ثم الضغط على زر عرض النتائج.

أهم الشروط للحصول على المنح والقروض للطلبة بالأردن