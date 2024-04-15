“اتفرج من بيتك مجانااااا” تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تعتبر قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024 واحدة من اهم القنوات الرياضية البارزة التي تنقل المباريات الهامة والمثيرة، ومن خلال توفير تغطية شاملة وجودة عالية للبث، تتضمن قناة أون تايم سبورت تجربة مشاهدة ممتعة لعشاق كرة القدم في مصر وحول العالم، في هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل نحو تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم للدوري المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت

تقدم قناة أون تايم سبورت بث مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الدوري المصري 2024، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات والعرب سات مع مواعيد بث محددة للمباراة كما يمكن الاطلاع عليها من خلال التردد كونوا على استعداد لمتابعة القمة الكروية بين الأهلي والزمالك على تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد اون تايم سبورت على النايل سات

التردد : 11861.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد اون تايم سبورت على العرب سات

التردد : 12379.

معدل الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين الموافق 15 أبريل في استاد القاهرة الدولي، ستنطلق المواجهة المثيرة بين الفريقين الكبيرين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، لتحظى بحضور عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري الذين يترقبون هذا اللقاء بشغف وحماس.

معلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تم اختيار مؤمن حسن، بالإضافة إلى أيمن الكاشف، لتقديم التعليق الصوتي على تلك اللقاء المهم بين الفريقين، حيث يترقب عشاق كرة القدم في مصر والمنطقة بفارغ الصبر هذا اللقاء الناري الذي سيكون مثيرًا للجدل والمتعة لجميع المشجعين.