عشاق GTA 5.. خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto مجاناً على الأندرويد والآيفون آخر إصدار|| حملها الآن

يرغب العديد من محبي الألعاب في معرفة كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5، ونعتبر لعب جاتا هي من أهم الألعاب التي انتشرت Grand Theft Auto 5 هي من ألعاب الخاصة بالعالم المفتوح وهذا يجذب عشاق الالعاب الالكترونية المتميزة والرائدة، ويمكن تحميل اللعبة الآن على هواتف أندرويد وآيفون بخطوات سهلة وبسيطة لما تتميز به هذه اللعبة من مميزات متعددة، وسوف نتعرف على تفاصيل هذه اللعبة وطرق التحميل، لمزيد من التوضيح تابعوا السطور القادمة.

نبذة عن لعبة Grand Theft Auto

قام بإنشاء هذه اللعبة ديفيد جونز ومايك ديلي، وتم تطوير اللعبة من قبل الشركة البريطانية روكستار، تعد واحدة من سلسلة ألعاب سرقة السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أحداث القصة أن يتم إطلاق النار والقيام بقيادة السيارات وهناك بهذه اللعبة بعض الأماكن الخيالية التى تدور أحداثها في أوائل التسعينات من القرن الحادي عشر في مدينة نيويورك وولاية سان اندرياس، ولقد تم إدخال تعديلات على هذه اللعبة ليتم وصول الأبطال إلى درجات عالية من الاجرام الاكبر.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto على الأندرويد

يتم البحث عن كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو على هاتف الأندرويد وهناك خطوات بسيطة يجب القيام بها وهي كالتالي:

يجب الدخول على متجر التطبيقات على الهاتف وهو جوجل بلاي.

ثم تقوم بكتابة اسم اللعبة Grand Theft Auto في محرك البحث.

قم بالدخول على الصفحة الرئيسية والضغط على تثبيت.

يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

سوف يتم تحميل اللعبة مباشرة.

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto على هواتف الآيفون

هناك طريقة لتحميل اللعبة على هاتف آيفون باتباع الخطوات الآتية:

يجب الذهاب إلى متجر التطبيقات الخاص بالهاتف آب ستور.

ثم القيام بإدخال اسم اللعبة في محرك البحث والضغط على بحث.

يجب الانتظار وسوف يتم تحميل اللعبة.

قم بفتح اللعبة واستمتع بها.

أهم مميزات لعبة Grand Theft Auto

نجد هناك عدد من المميزات التي جعلت هذه اللعبة تنتشر وتشتهر على نطاق واسع ومن أهم هذه المميزات ما يلي: