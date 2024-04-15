“لولو شطورة” خطوات تثبيت قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر لاحلي الاغاني

شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في عمليات البحث عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد، وذلك بعد تحديث التردد بهدف تحسين جودة البث وتوسيع نطاق التغطية حيث يبحث الآباء والأمهات عن تردد القناة الجديد لضمان استمرار أطفالهم في الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقدمه التي تعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهياً وتربوياً هادفاً يستهدف فئة الأطفال الصغار.

خطوات تثبيت قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر

اضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.

قم باختيار خيار “التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.

قم باختيار القمر الصناعي الذي تستقبل عليه قناة وناسة (نايل سات أو عرب سات).

قم بإدخال التردد، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة، اضغط على زر الحفظ لتثبيتها على جهاز الرسيفر.

تردد قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية

تتميز القناة ببرامجها المتنوعة وأغانيها المرحة التي تجذب انتباه الأطفال وتساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة وتتوفر قناة وناسة بيبي على قمرين صناعيين رئيسيين هما نايل سات وعرب سات. إليكم تفاصيل التردد الجديد على كلا القمرين:

نايل سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

معدل الترميز: 27500

عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

محتوى قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة بيبي مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف فئة الأطفال الصغار، بما في ذلك: