“100.000 دينار زيادة” سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بالزيادة الجديدة وموعد صرف راتب شهر مايو

يُعد سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق واحد من أكثر المواضيع الأكثر جدلًا وبحثاً في الأونة الأخيرة من جانب المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن وجود زيادة جديدة للمتقاعدين عن العمل وأعلنت عن الجدول الجديد للرواتب، وإليكم في السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالزيادة وقيمتها وسلم الرواتب الجديد.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق

شهد سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق زيادة جديدة بقيمة 100,000 دينار عراقي للمواطنين الذين يبلغ راتب التقاعد الخاص بهم أقل من مليون دينار، كما أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين ليصبح 500 ألف دينار بدلًا من 300 ألف، وجاء سلم الرواتب الجديدة للمتقاعدين على النحو الآتي:-

الحاصلين على رواتب 500 ألف دينار، يصبح راتب التقاعد بعد الزيادة 600 ألف دينار عراقي.

أما الحاصلين على رواتب 600 ألف دينار، فيكون الراتب بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

والحاصلين على راتب تقاعد بقيمة 850 ألف دينار عراقي، يصبح راتب التقاعد الخاص بهم 950 ألف دينار عراقي.

وكذلك الحاصلين على رواتب تقاعدية 900 ألف دينار عراقي، يصبح الراتب بعد الزيادة 1,000,000 دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مايو 2024

بعدما تعرفنا على سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة فمن الجدير بالذكر أن الرواتب يتم صرفها في يوم اليوم الأول وحتى اليوم الخمس من كل شهر ميلادي جديد، وكانت وزارة المالية قد حددت مجموعة خطوات للاستعلام عن تلك الرواتب، وهي:-