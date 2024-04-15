نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

تعتبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق هي أكثر ما يشغل بال الجميع سواء كان طالب أو ولي أمر حيث يرغبون في معرفة موعد إعلان النتائج وطريقة استخراجها، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية عن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق لجميع المحافظات بكل سهولة دون الحاجة إلى التوجه للمدارس، ومن المعروف أن الصف الثالث المتوسط هو أحد المراحل التعليمية الهامة في مسيرة الطلاب بالعراق، ولذلك فنتابع من خلال هذا المقال كل تفاصيل إعلان تلك النتائج.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

شهدت الفترة الأخيرة بداية امتحانات الصف الثالث المتوسط لجميع الطلاب على مستوى كافة المحافظات العراقية حيث شرع الطلاب في أداء الامتحانات بداية من يوم 27 مارس 2024 ومن المنتظر انتهاءها خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد ذلك يبدأ إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق حيث تقوم الوزارة بعملية التصحيح لأوراق إجابات الطلاب بشكل فوري بعد انتهاء امتحانات الطلاب في كل مادة، وفور الانتهاء من أداء الامتحانات ستقوم الوزارة بإنهاء عملية التصحيح لجميع المواد في أسرع وقت ممكن ومن ثم تبدأ عملية المراجعة ورصد الدرجات ومن ثم ستبدأ الوزارة في نشر كشوفات نتائج الطلاب في مختلف المحافظات العراقية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بسهولة ويسر.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات

تتيح وزارة التربية العراقية رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق لجميع المحافظات من خلال الخطوات البسيطة التالية:-