منخفض مطير.. أدى إلى تعليق الدراسة اليوم بالعديد من المحافظات بسلطنة عمان

جاءت وزارة التربية والتعليم العمانية بخبر وبيان رسمي ينص على تعليق الدراسة في عمان غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع المحافظات، مثل محافظة مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، وذلك في يوم الإثنين الموافق 15/4/2024، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما سوف نتحدث عنه فيما يلي بشكل مفصل.

تعليق الدراسة في عمان غدا

جاءت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ببيان رسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أو “تويتر سابقاً” عن تعليق الدراسة ببعض الجامعات والكليات، وذلك لما تم إصداره من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية فيما يخص سوء الأحوال الجوية وتعرض عمان لأمطار غزيرة على جميع المحافظات، حيث أن تلك التوقعات تشير إلى هطول أمطار كميتها تكون ما بين 30 و120 ملم، وذلك يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، ولذلك جاءت الوزارة تحذر بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة.

إرشادات هامة في الأحوال الجوية غير المستقرة بعمان

جاء خبر تعطيل الدراسة بعمان نظراً لما تمر بيه البلاد من سوء أحوال جوية وسيتم اللجوء للدراسة عن بعد، وجاءت بعض التعليمات الهامة التي يجب إتباعها في حالة أن الأحوال الجوية غير مستقرة، متمثلة فيما يلي: