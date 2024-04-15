هسه/..استعلام كشوف الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة من منصة مظلتي وزارة العمل بالعراق

استعلام كشوف الرعاية الاجتماعية pdf بمنتهى السهولة يبحث عنه الكثير من المواطنين بالعراق، فهم يرغبون في معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء بالرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية، كما يترقب الملايين من المواطنين بالعراق إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة دفعة شهر أبريل 2024 لكن حتى الآن لم تقم الوزارة بالإعلان عن الأسماء، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على سبب التأخير كيفية الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

استعلام كشوف الرعاية الاجتماعية pdf

على الرغم من تأخر وزارة العمل العراقية في الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلا أن هناك مصادر تفيد بأن وزارة العمل سوف تكون قريبًا بإصدار القائمة الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وحسب تلك المصادر فإن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء المشمولين وسوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لها قريبا وهو منصة مظلتي، وقد صرحت الوزارة من قبل أن الوجبة السابعة سوف يستفاد منها ما يزيد عن مليون أسرة عراقيه بكافة المحافظات، وجاءت طريقة استعلام كشوف الرعاية الاجتماعية pdf كالآتي:

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي التابعة الحماية الاجتماعية.

اضغط فوق الرعاية الاجتماعية ضمن القائمة الرئيسية أمامك.

بعدها اضغط فوق الوجبة السابعة ضمن الخيارات التي تظهر أمامك.

قم بتحديد اسم المحافظة التي تعيش بها.

عليك إدخال البيانات الصحيحة الخاصة بك مثل الاسم ورقم البطاقة وكذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفك.

بعد أن تنتهي من إدخال بياناتك، قم بالضغط فوق أيقونة التنزيل وذلك لتتمكن من تحميل الملف بصيغة pdf وهو يحتوي على أسماء المقبولين من الوجبة السابعة بعد أن تعلن الوزارة عن الأسماء.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة هي أحد المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم دعم مادي لكافة الأسر العراقية محدودة الدخل ولكن للاستفادة من هذه المبادرة يجب أن تتوفر عدة شروط هامة في المتقدمين نلخصها في الآتي: