Pdf بالاسماء.. اعلان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 molsa.gov.iq عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، في العراق في مراحلها الأخيرة، تقوم الوزارة في العراق بالتحضير لإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة للعام 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وضمان العدالة الاجتماعية.

وتتمثل أهمية هذا الإعلان في الدور الحيوي للدعم الاجتماعي، في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لمن هم في حاجة ماسة، ومع استمرار تزايد الحاجة للرعاية الاجتماعية، تعكف الوزارة على فحص وتدقيق الطلبات، المقدمة لضمان التوجيه الصحيح للدعم.

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024

تعكف الوزارة حاليا على فحص جميع الطلبات المقدمة، والتحقق من توافر الشروط اللازمة للمستفيدين، قبل الانتقال إلى صرف الدعم المالي لهم، ويهدف هذا الجهد المشترك بين الوزارة والمواطنين إلى تحقيق التوازن الاجتماعي، ودعم الفئات المستحقة للرعاية.

تعتبر هذه الخطوة المقبلة من الوزارة تأكيدا على التزامها الدائم، بتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق استقرارهم ورفاهيتهم.

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 في العراق، ينبغي للمتقدمين الاطلاع على معايير الاستحقاق، التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل هذه المعايير:

– الأشخاص الباحثين عن العمل بدون وظيفة ثابتة.

– الشباب المتزوجين وما زالوا في مرحلة التعليم.

– ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة إعاقة تفوق 75%.

– النساء العازبات اللاتي تجاوزن الـ35 عامًا وليس لديهن مصدر دخل.

– الأرامل والمطلقات.

– الأشخاص العاجزين عن العمل.

– الأيتام وأسرهم.

بالخطوات كيفية تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

لمن يجد صعوبة في الحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية، والتي تتوفر عبر موقع وزارة العمل، نقدم إليكم الخطوات المبسطة للوصول إليها:

– قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

– انقر على القائمة المنسدلة المتاحة في الصفحة الرئيسية.

– أدخل رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها وحدد الدفعة المطلوبة.

– أدخل اسم المتقدم ورقم الانضمام.

– اختر خانة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

– اضغط على خيار التحميل.