هيسحبوا منك العداد|…حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد أبو كارت 2024+تقديم طلب تركيب عداد إليكتروني مميكن

حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد قامت وزارة الكهرباء بالكشف عنها؛ لأن هناك أمور عديدة يمكنها أن تؤدي لقيام المسؤولين بالشركة برفع العداد، وسنوضح لك هنا تلك الحالات، وسنعرفك أيضًا على الإجراءات اللازمة إذا ما كنت تريد أن تستبدل عدادك القديم بآخر جديد؛ تابع قراءة السطور القادمة.

حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد

سنوضح لك هنا حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد على النحو التالي:

حدوث إتلاف بالاختام المتواجدة فوق العداد.

عمل وصلات بشكل غير قانوني على مسافة بعيدة عن العدادات.

مد الغير بالكهرباء الواردة إلى المشترك.

قيام المستهلك بتوصيل التيار الكهربائي لوحدات أخرى تتبعه وليس متعاقدًا مع وزارة الكهرباء عليها.

حدوث خلل بالعدادات بصورة مقصودة.

منع مندوبي الشركة والكشافين من القيام بالأعمال الخاصة بهم وقراءة العداد بصورة دورية.

التأخر عن تسديد مبلغ المطالبات المادية في غضون ٣٠ يوم من الموعد الذي صدرت به فاتورة المطالبة.

كيفية تغيير عداد الكهرباء القديم

تستطيع أن تغير عداد الكهرباء الخاص بك إذا كان قديمًا وتريد تغييره للعداد الجديد، أو أن العداد تعرض للتلف، وذلك باتباع هذه الخطوات: