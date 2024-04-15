من المولات |…. طريقة استخراج جواز السفر إليكتروني في أقل من 24 ساعة

طريقة استخراج جواز السفر إليكتروني يهتم الكثيرين بمعرفتها؛ حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يفقدون جواز سفرهم، ويريدون أن يستخرجوا غيره، هذا بالإضافة إلى أن هناك أشخاص آخرين يكون لديهم الرغبة باستخراجه للمرة الأولى من أجل التقدم للعمرة أو السفر إلى الخارج، وعلى من يريدون استخراج جواز السفر، أن يقوموا بالخطوات التي سنوضحها عبر السطور القادمة.

طريقة استخراج جواز السفر إليكتروني

سنوضح لك هنا طريقة استخراج جواز السفر إليكتروني على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية المصرية.

الضغط فوق الدليل الخاص بالخدمات الحكومية، ومن ثم اختيار الخدمة الخاصة بالهجرة والجنسية.

ومن ثم سيتم تحويلك إلى إدارة الجوازات والجنسية والهجرة العامة.

قم بعمل حساب جديد لك او ادخل لحسابك في حالة سبق لك عمل حساب.

ابدأ بتعبئة البيانات اللازمة لاستخراج جواز السفر.

قدم المستندات المطلوبة.

ادفع الرسوم الخاصة بالخدمة الإلكترونية من خلال الدفع الإلكتروني.

يتحدد الموعد الخاص باستلام جواز السفر حسب النوع الخاص بالطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

هناك بعض الأوراق التي يلزم تقديمها؛ لأجل استخراج جواز السفر، وهذه الأوراق كالتالي: