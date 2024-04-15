سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 بعد تطبيق الزيادات الأخيرة .. أعرف هتقبض كام

إليك كل تفاصيل سلم رواتب الموظفين في العراق حيث أن في العام 2024، شهدت رواتب الموظفين في العراق زيادة هائلة بفضل مبادرة من مجلس النواب العراقي، الذي أقر تعديل على قانون الخدمة المدنية ينص على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50%، وهذه الخطوة جاءت في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين معيشة الموظفين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

سلم رواتب الموظفين في العراق

سلم الرواتب يشكل أداة حيوية لتنظيم الرواتب في القطاع العام، حيث يحدد مستويات الرواتب لكل فئة من الموظفين بناء على عوامل عدة مثل المؤهل العلمي والخبرة العملية ودرجة الوظيفة.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

تعتبر زيادة رواتب الموظفين في العراق خطوة جريئة من مجلس النواب العراقي، حيث جاءت كالتالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف دينار عراقي شهري.

تم رفع رواتب الموظفين في الدرجة الأولى لتصل إلى 20 مليون دينار عراقي شهري.

فيما وصلت رواتب الموظفين في الدرجة الثانية إلى 18 مليون دينار عراقي شهري.

أما رواتب الموظفين في الدرجة الثالثة فزادت إلى 16 مليون دينار عراقي شهري.

تأثير زيادة رواتب الموظفين في العراق

من المتوقع أن تلعب زيادة رواتب الموظفين دور فعال في تحقيق الأهداف التالية:

تحسين معيشة الموظفين.

تحفيز الموظفين على زيادة الإنتاجية وتعزيز روح العمل.

مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الشعب العراقي.

سلم رواتب الموظفين في العراق لعام 2024

يعتمد سلم رواتب الموظفين في العراق على عدة عوامل مترابطه سويا مثل المؤهل العلمي والخبرة العملية ودرجة الوظيفة، وتتضمن درجات الوظائف في العراق 15 درجة تبدأ من الدرجة الأولى وتنتهي بالدرجة الخامسة عشرة، وفي عام 2024 قامت الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف دينار عراقي شهري، مما يعكس السعي الحكومي الفعال و الشاق لرفع مستوى المعيشة للموظفين وتحسين ظروفهم المالية.