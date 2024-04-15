الطريقة الصح والأصح|..طريقة تحميل لعبة جاتا الأصلية GTA 5 بخريطة Vice City المُحدثة على جهازك سواء أيفون أو أندرويد

تحميل لعبة جاتا الأصلية، تعتبر لعبة جاتا 5 واحدة من أكثر الألعاب الممتعة، حيث أنها عبارة عن لعبة مغامرات وحركة في عالم مفتوح، والتي تم تطويرها بواسطة Rockstar North، وتدور أحداث لعبة GTA 5 في مدينة لوس سانتوس الخيالية والمناطق المحيطة بها، والتي تعتمد على لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا، ولذلك يرغب الكثير في تحميل لعبة جاتا الأصلية والتي سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

تحميل لعبة جاتا الأصلية على iPhone

يمكن تحميل لعبة جاتا الاصلية على جهاز الأيفون الخاص بك بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

أولا قم بفتح App Store على جهازك الآيفون.

بعد ذلك ابحث عن لعبة “Grand Theft Auto V” في الجزء الخاص بالبحث.

بعدها قم بالنقر على مربع البحث.

سوف تظهر لك لعبة جاتا 5.

في النهاية قم بتحميلها وتثبيتها على جهازك.

خطوات تحميل لعبة جاتا 5 على أجهزة Android

توجد مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها تحميل لعبة جاتا على جهاز الاندرويد، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولا قم بفتح متجر Google Play على جهاز الهاتف الأندرويد الخاص بك.

بعد ذلك قم بالبحث عن اللعبة “Grand Theft Auto V” أو عن “GTA 5” في مكان البحث.

بعدها انقر على علامة البحث.

ستظهر الأيقونة الرسمية للعبة.

قم بتنزيلها وتثبيتها على جهازك.

طريقة تحميل لعبة جاتا 5 على الكمبيوتر

إذا كنت ترغب في تحميل لعبة جاتا 5 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية: