رسميًا عطلة 5 أيام متتالية للقطاعين.. موعد إجازة شم النسيم في مصر 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

الكثير من المواطنين المصريين يتساءلون حول موعد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، حيث أن هذه الإجازات تكون لكل الموظفين في القطاعين الخاص والعام، ولكل الطلاب والطالبات في جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وخلاص الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سوف تأتي إجازة عيد شم النسيم، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد إجازة شم النسيم في مصر 2024.

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2024

يتساءل الكثير من المواطنيين المصريين حول عطلة شم النسيم بعد أن تم ترحيل عطلة عيد العمال، وجاءت الإجازة كما يلي:

إجازة عيد العمال يوم الخميس الذي يوافق يوم 2 من شهر مايو 2024.

أما عن عطلة نهاية الأسبوع يأتي موعدها يوم الجمعة الموافق 3 من شهر مايو 2024.

يوم 4 من شهر مايو تكون عطلة الأسبوع .

وسوف يتم منح البنوك والمؤسسات الحكومية إجازة بمناسبة عيد القيامة وذلك يوم 5 من شهر مايو.

وتأتي إجازة عيد شم النسيم تكون يوم الأثنين 6 من شهر مايو.

الإجازات المتبقية في عام 2024 بعد شم النسيم

وبهذا فإن عدد أيام الإجازة الخاصة بشم النسيم بعد أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء إلى الخميس وإضافة إجازة عيد القيامة المجيد للأقباط، ستكون 5 أيام متتالية لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص، وفيما يلي سوف نتعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وهم كالآتي: