مش هتصدقي حلاوة طعم لفائف اللحم مع المشروم والجبن ومش بتاخد منك مجهود في التحضير

لفائف اللحم مع المشروم والجبن هي أحد الوصفات اللذيذة وسريعة التحضير ويتم تجهيزها من خلال تقطيع شرائح اللحم مع إضافة المشروم والجبن بعد ذلك يتم لفها وشويها حتى تمام النضج، وتمتاز هذه الوصفة بالطعم اللذيذ جدا بالإضافة إلى قيمة غذائية عالية لإحتوائها على اللحم، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير وصفة لفائف اللحم مع المشروم والجبن

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات تتمثل في الآتي؛

ملفوف مسلوق.

نصف كيلو من اللحم مفروم.

200 جرام من المشروم مع تقطيعه قطع صغيرة.

100 جرام من جبن الموتزريلا المبشور.

بصل مفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

صلصة طماطم.

كيفية تجهيز لفائف اللحم مع المشروم والجبن

يتم تحضيرها من خلال خطوات سهلة وبسيطة متمثلة في الآتي: