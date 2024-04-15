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مش هتصدقي حلاوة طعم لفائف اللحم مع المشروم والجبن ومش بتاخد منك مجهود في التحضير
لفائف اللحم مع المشروم والجبن هي أحد الوصفات اللذيذة وسريعة التحضير ويتم تجهيزها من خلال تقطيع شرائح اللحم مع إضافة المشروم والجبن بعد ذلك يتم لفها وشويها حتى تمام النضج، وتمتاز هذه الوصفة بالطعم اللذيذ جدا بالإضافة إلى قيمة غذائية عالية لإحتوائها على اللحم، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير وصفة لفائف اللحم مع المشروم والجبن
تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات تتمثل في الآتي؛
- ملفوف مسلوق.
- نصف كيلو من اللحم مفروم.
- 200 جرام من المشروم مع تقطيعه قطع صغيرة.
- 100 جرام من جبن الموتزريلا المبشور.
- بصل مفروم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- صلصة طماطم.
كيفية تجهيز لفائف اللحم مع المشروم والجبن
يتم تحضيرها من خلال خطوات سهلة وبسيطة متمثلة في الآتي:
- يتم تحضير مقلاة ثم يتم وضعها على نار متوسطة بعد ذلك يتم تسخين الزيت مع قلب البصل حتى يذبل.
- ثم يتم إضافة اللحم المفروم مع التقليب الجيد حتى ينضج بشكل كامل.
- الخطوة التالية يتم إضافة المشروم المفروم مع تقليبه جيدًا مع اللحم وذلك لمدة دقيقتين.
- ثم يتم إضافة الملح والفلفل على حسب الرغبة.
- يتم إزالة المقلاة من على النار ثم يُضاف الجبن المبشور مع ترك الخليط حتى يبرد قليلًا.
- يلي ذلك فتح أوراق الملفوف مع ملء كل ورقة بكمية مناسبة من خليط اللحم والمشروم والجبن.
- ثم يتم لف الورقة حول الحشوة حتى يتم تشكيل لفائف محكمة.
- يتم وضع اللفائف في وعاء كبير ثم يتم صب صلصة الطماطم فوق الخليط.
- يتم القيام بطهي اللفائف على نار منخفضة لمدة من 30-40 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح طرية.
- وبذلك تكون اللفائف جاهزة ويتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو الخبز.