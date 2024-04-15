لو مرتبك خلص اعرف موعد صرف مرتبات إبريل 2024 للمدرسين في الفيزا أو البنك

موعد صرف مرتبات إبريل 2024 للمدرسين كما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية، حيث أن الوزارة تعلن عن مواعيد صرف الرواتب للمعلمين حيث تخصص هيئة العاملين يوم محدد لصرف الرواتب حتى يكون لكل جهة عمل يوم محدد، بالإضافة إلى أن موعد صرف الرواتب هو 21 أبريل 2024 وذلك من أجل تسهيل يوم الصرف وعدم تعارضه مع وقت صرف لجهة وظيفية أخرى حتى لا يكون هناك ازدحام في اماكن صرف الرواتب.

موعد صرف مرتبات إبريل 2024 للمدرسين

قامت وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف الرواتب الخاصة بالمدرسين، بالإضافة إلى الجهات الأخرى وتكون تفاصيل صرف الرواتب كما يلي:

يصرف الرواتب شهريًا في يوم 21 من الشهر الميلاد.

يحدد يوم في أول الشهر لصرف العلاوة الشهرية التي تكون بمثابة دعم للموظفين على الأداء المثالي في العمل.

إذا كان يوم 21 من الشهر يصادف يوم الجمعة فإن موعد الصرف يكون بعد الاجازة يوم 23 من الشهر، أما إذا كان يوم السبت فإن موعد الصرف يكون يوم 22 من الشهر.

جدول مرتبات إبريل 2024 للمدرسين

حددت وزارة المالية الرواتب التي من المفترض أن يحصل عليها المدرسين، وهذه الرواتب تكون معتمدة من قبل رئيس الجمهورية كما تعتمد قيمة الرواتب على الدرجة الوظيفية للمدرس، وتكون الرواتب كالتالي: