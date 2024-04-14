تردد اون تايم سبورت 2024 لمشاهدة الأهلي والزمالك والموعد والتشكيل الذي أصبح من اكثر عمليات البحث في الوقت الراهن بعد إعلان كل فريق قائمة مباراة القمة التي تلعب اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 على شاشة قنوات on time sports في المساء، ويرغب كل فريق اقتناص الثلاث نِقَاط والابتعاد في جدول ترتيب الدوري المصري الذي اقترب من نهاية الدور الأول، والذي يحدد بشكل كبير الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية في العام المقبل.

تردد اون تايم سبورت 2024

امتلكت مجموعة قنوات on time sports حق بث مباريات الدوري المصري الممتاز الذي تلعب أهم مبارياته اليوم الاثنين ما بين الأهلي والزمالك، لذلك يمكنك مشاهدة المباراة على التردد التالي:

التردد الأخير: 11861.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 2024 الدوري العام

تنطلق مباراة القمة المصرية والعربية اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، السادس من شوال 1445، مباراة الأهلي والزمالك في المواعيد التالية:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. تقام مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى محمد عواد.

الدفاع حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد.

الجانب الأيمن عمر جابر.

الجانب الأيسر احمد فتوح.

خط الوسط ناصر ماهر، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا.

الهجوم مصطفي شلبي، ناصر منسي، زيزو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك