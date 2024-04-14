فوري وبدون كفيل!! احصل على تمويل حتى 500,000 ريال وبأقساط ميسرة لدى شركة اليسر

تعد شركة اليسر للتمويل واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بتوفير تمويل التورق، وهو التمويل الذي يتميز بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويوفر فترات سداد تصل حتى 60 شهرًا، يتم منح التمويل بأسعار فائدة تنافسية للعملاء السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ولكن يتطلب الحصول على هذا التمويل توفير الضمانات المطلوبة من قبل الشركة.

تعرف شروط الحصول على تمويل التورق من شركة اليسر

شروط التمويل من الشركة هي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية أو مقيمًا في المملكة. يجب توفير دخل شهري لا يقل عن 4500 ريال سعودي سواء كان المتقدم سعوديًا أو مقيمًا في السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 22 عامًا و60 عامًا فقط. يتم توفير تمويل التورق الآن أيضًا للعسكريين حتى سن التقاعد في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون لدى المتقدم فترة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة.

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تعرف على مزايا الحصول على تمويل شركة اليسر

من مزايا الحصول على تمويل اليسر الشخصي ما يلي: