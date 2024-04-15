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هل غدا عطلة رسمية العراق؟.. الحكومة العراقية تكشف الحقيقة وتوضح جدول الإجازات الرسمية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
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غدا عطلة رسمية العراق
غدا عطلة رسمية العراق
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
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