هاتف SAMSUNG s23 احسن من iPhone 14 “ابو تفاحة” .. اعرف السعر والمواصفات

هاتف SAMSUNG S23 يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات عالية الجودة في تصميم الهاتف بالإضافة لوجود شاشة بحجم كبير وحماية الشاشة عالية بحيث يمكنك متابعة العديد من الفيديوهات مع الألعاب المميزة، بالإضافة أن الأضواء والألوان مميزة بشكل كبير، بحيث تبلغ دقة الشاشة 8k، ولذلك فإن الهاتف يحوز بنسبة اقبال كبيرة على شراءه لإمكانياته العالية.

هاتف SAMSUNG S23

هاتف SAMSUNG S23 مزود بعدد من المميزات عالية الجودة في الهاتف بحيث أنه يدعم خاصية NFC، كما أنه مزود بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim، بالإضافة لدعمه شبكات الجيل الثاني والثالث والخامس وتأتي مواصفات الهاتف كالآتي:

مصمم بقدرة على مقاومة الغبار والماء لعمق متر ونصف ل 30 دقيقة، بالإضافة أن أبعاد الهاتف 146.3*70.9*7.6 ملم مع وزن يبلغ 167 جرام.

الهاتف مصنع من الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس2 مع وجود إطار مصنع من معدن الالومنيوم، الكاميرا تكون على شكل ثقب في منتصف الشاشة، معدل التردد يبلغ 120 هرتز بحيث يمكن الحصول على أداء مميز، ونسبة السطوع تصل ل 1750 شمعة.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات للذاكرة الصلبة والعشوائية بحيث الإصدار الأول يتوفر ب 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تبلغ 8 جيجا بايت، والإصدار الثاني 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا بايت.

لا يمكن زيادة حجم الذاكرة من خلال إضافة كارت ميموري للهاتف.

مميزات هاتف SAMSUNG S23

يتمتع هذا الهاتف بعدة مميزات جعلته من أقوى الهواتف بين قائمة هواتف سامسونج وتكون مميزات هاتف SAMSUNG S23 كالآتي: