“لولو الشطورة بتسمع كلام مامتها“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات 2024.. اضبطيها حالا
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، يبحث الكثيرون عن تردد قناة وناسة بيبي التي تحظى بمتابعة الملايين من مختلف الدول العربية، وتعد القناة واحدة من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال حيث جذبت قلوب الأطفال بأغانيها وكليباتها المختلفة والمميزة وشخصيات القناة الكارتونية مثل لولو التي صارت صديقة لطيفة لأغلب المشاهدين، وسنقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة وناسة بيبي على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات 2024
قناة وناسة بيبي تسعى لكسب حب جمهورها من الأطفال عبر عرض محتوى منوع وجذاب وانتاج أغاني جديدة ورائعة تستطيع لفت انتباه الأطفال بكلماتها الجميلة وإيقاعها السريع مما يحافظ على شغف المتابعين وعدم تسلل الملل اليهم، بالإضافة الى حرص القناة على تعليم الأطفال القيم والسلوكيات الحسنة من خلال الأناشيد والأغاني التي تنقلها، ومن أشهر أغاني القناة لولو الشطورة وسوري يابابا وليكا اختي الغيورة وحرامي سرق الجزمة وياماما في عو ووينك يالولو وغيرها، وفي هذه الفقرة سنوضح لكم كيفية استقبال القناة عبر ضبط تردد قناة وناسة بيبي نايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11430
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة وناسة بيبي عرب سات
يمكنكم بسهولة ضبط تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال عبر فتح الإعدادات ثم اختيار اضافة قناة وتحديد طريقة التثبيت اليدوي، ثم أدخل بيانات الضبط وهي نوع القمر الصناعي ثم كتابة التردد ومعدل الترميز وتحديد الاستقطاب ومعامل التصحيح وبالأخير اضغط على بحث حتى يتم العثور على القنوات وحفظها، يمكنك حينها الاستمتاع بمشاهدة القناة، واليكم الآن اعدادات ضبط تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات.
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4