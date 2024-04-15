ارخص هاتف بمعالج قوي واداء صاروخي (ادفع الفلوس وانت مغمض).. متفوتش الفرصة

توجهت جميع الأنظار في هذه الآونة الى ارخص هاتف بمعالج قوي، حيث أصبحت الهواتف المحمولة تقوم بتقديم خدمة ممتازة للكثير من الأشخاص مقابل سعر مناسب، حيث لم تعد الهواتف مجرد وسيلة يتم من خلالها التواصل عبر المكالمات فحسب بل اصبحت ايضا ضرورة هامة وجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع يمكن متابعة التالي.

ارخص هاتف بمعالج قوي

أصبحت الهواتف المحمولة تساعد الكثير من المواطنين في إدارة الأعمال، حيث يمكن من خلالها استخدام أشياء كثيرة بأسعار مناسبة، لذلك يبحث الكثير عن أرخص هاتف بمعالج قوي ويتلخص جميع ما سبق في هاتف نوكيا 2.4، وهاتف شاومي ريدمي 9.

مواصفات هاتف نوكيا 2.4

يتمتع هاتف نوكيا 2.4 بشاشة ips lcd .

يوجد بهاتف نوكيا 2.4 ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجا بايت.

يتمتع جهاز نوكيا 2.4 بذاكرة تخزين تتسع لتشمل 32 جيجا بايت وقابله للتوسعه لتصل الى 512 جيجا بايت من خلال استخدام بطاقة مايكرو اس دي.

يوجد بها كاميرا خلفيه بدقه تصل الى 5 ميجا بيكسل.

سعة بطارية جهاز نوكيا 2.4 4500 مللي أمبير.

ارخص هاتف بمعالج قوي بسعر 200 ريال

يمكن لجميع الراغبين في شراء ارخص هاتف بمعالج قوي وخاصة أصحاب الطبقة المتوسطة أن يقوموا باقتناء هواتف بسعر 200 ريال واليكم قائمة بأشهر هذه الهواتف:

هاتف شاومي ريدمي 9

يتمتع هاتف شاومي ريدمي 9 بالاتي: