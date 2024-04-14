تردد قناة توم وجيري 2024 مغامرات رائعة و4 قنوات أطفال متميزة

تردد قناة توم وجيري 2024، التي يبحث عنها الكثير من أفراد الأسرة من أجل رغبة الأطفال الصغار، لذلك يتزايد البحث علي محرك جوجل عن تردد قناة توم وجيري، خاصة بعد التحديثات الجديدة للقناة وذلك لتنزيل القناة علي الرسيفر الخاص بهم، من المعروف ان هذه القناة تقوم بعرض محتوي مناسب للأطفال ومشوق للغاية، كما أنها من القنوات الفضائية التي حصلت شهرة كبيرة، نظراً لكونها تتميز بتقديم كرتون رسومات متحركة بجانب برامج تعليمية هادف لذلك في هذا المقال سوف نتناول معرفة تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري 2024

هناك العديد من الاقمار الصناعية التي تتوفر قناة توم وجيري عليها حيث يتم معرفة القمر الصناعي والتردد للاستفادة من تحميل وتنزيل قناة توم وجيري واستمتاع الاطفال بالمشاركة والتنمية والمعرفة عن طريق التعلم حيث يكون تنزيل القناة عن طريق الاقمار الصناعية علي النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري عرب سات.

التردد 11315.

الجودة HD.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 11354.

الجودة HD.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تنزيل قناة الاطفال توم وجيري

يتم تنزيل قناة توم وجيري بكل سهولة وبساطه علي جهاز التلفاز الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

يتم تشغيل الرسيفر والتلفاز الخاص بك.

الضغط بالريموت الكنترول لفتح الشاشة والرسيفر.

الدخول علي التركيب وادخال الرقم السري اربع اصفار.

البحث علي اختيار القمر الصناعى الذي ترغب في تنزيل القناة عليه.

بعدها ادخال التردد والاستقطاب والجودة ومعامل تصويب الخطأ ومعدل الترميز.

القيام بالنقر علي موافق حتي يتم البحث علي قناة توم وجيري.

ثم يتم الحفظ.

اخيرا يتم التقليب بالريموت علي القنوات بالرسيفر حتي يتم الحصول علي قناة توم وجيري ويتم مشاهدتها.

البرامج التي تعرض علي قناة توم وجيري

تقوم قناة توم وجيري بعرض مجموعة من البرامج الهادفة والمفيدة الاطفال بجانب افلام الرسوم المتحركة القصيرة وايضا الكرتون الامريكي الشهير توم اند جيري لذلك يتم معرفة البرامج الخاصة بقناة توم وجيري حيث يتم عرضها علي النحو التالي:

كرتون ديزني جونيور.

توم اند جيري.

البحث عن نيمو.

سبايدر مان.

كابتن ماجد.

مسلسل حكايات عالمية.

سبونج بوب.

الأسد الملك.

مغامرات سندباد.

تردد قنوات الكرتون للأطفال

1. تردد قناة طيور الجنة الجديد

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

التردد 11258.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

الجودة HD.

القمر الصناعى نايل سات.

2. تردد قناة بطوط

التردد 11411.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

القمر الصناعى نايل سات.

معامل تصويب الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

3. تردد قناة كراميش

التردد 11315.

الاستقطاب عمودى.

الجودة HD.

القمر الصناعى نايل سات.

التصويب 4/3.

الترميز 27500.

4. تردد قناة ميكي