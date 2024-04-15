شروط التجنيد في قطر للأجانب 2024 وخطوات التقديم والمزايا الــ 7

شروط التجنيد في قطر للأجانب 2024، حيث يتساءل الكثير حول “هل يوجد تجنيد في قطر لمن لا يحمل الجنسية القطرية ؟”، والإجابة هي “نعم” تم فتح باب التجنيد للالتحاق بقوات الشرطة القطرية للمواطنين ومواليد الدول القطرية الغير حاملين للجنسية وللأجانب أيضًا، يعتبر التجنيد في قطر للأجانب من ضمن الأهداف الهامة التي تسعي لها وزارة الداخلية القطرية ولذلك تم فتح باب التقديم للتجنيد عامًا 2024 ويتم التقديم لها إلكترونيًا، وإليكم كامل التفاصيل عن طرق التقديم والشروط الواجب توافرها في من يريد الالتحاق بالقوات القطرية.

شروط التجنيد في قطر للأجانب 2024

أولًا: شروط التقديم للتجنيد ضمن قوات الشرطة القطرية:

يجب الا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم علي دراية كافية بالقراءة والكتابة بأن يكون حاصلًا علي الشهادة الإعدادية علي الأقل.

يجب ان يجتاز المتقدم كل الاختبارات التي سوف يخضع لها بعد التقديم.

يجب توافر اللِّيَاقَة البدنية و السلامة الصحية في من يريد التقدم للتجنيد.

يجب أن يكون المتقدم علي مستوي جيد في اتقان اللغة الانجليزية.

يجب ألا يكون المتقدم مقيد لدي أي وظيفة حكومية أو شبه حكومية.

عدم التسجيل في اي عقوبة جنائية أو أي جرائم تخل بالشرف.

يشترط علي المتقدم إحضار كل الأوراق التي تثبت حسن السيرة والسلوك.

الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالشرطة القطرية لعام 2024

صورة من الهُوِيَّة الشخصية سارية سواء أكانت شهادة ميلاد أو جواز السفر أو بطاقة تحديد الهوية الشخصية.

عدد أربع صور شخصية فوتوغرافية حديثة ذات خلفية بيضاء.

صورة المؤهل العلمي موثقة ومعتمدة.

شهادة إتقان اللغة الانجليزية (توفل – أيلتس).

طريقة التقديم للتجنيد في الشرطة القطرية إلكترونيًا

الدخول علي بوابة وزارة الداخلية قطر للتجنيد.

اختيار نوع العمل وتحديد المسمي الوظيفي.

الضغط علي الرابط الرسمي للتقديم.

الاطلاع علي الوظيفة المناسبة التي تتوافق مع المؤهلات العلمية.

ملئ البيانات الشخصية بشكل كامل وصحيح مع إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكيد وتقديم الطلب.

مميزات الالتحاق بالتجنيد والشرطة القطرية

الدرجات والرُتب الذي يمكن الالتحاق بها تكون بداية من درجة جندي وتصل إلي رتبة عميد. رواتب الشاغرين بالتجنيد القطري تبدأ من 19,000 ريال قطري وتصل الي 150,000ريال قطري علي حسب الرتبة. يتم توفير رعاية صحية مجانية من قبل الدولة. يتم توفير سكن عسكري أمن جدا لكل المجندين. يتلقى المجندين رواتب شهرية مجزية وثابتة بمجرد التقاعد او الوصول لسن التقاعد. كما يتم إصدار مكافأة نهاية الخدمة المجندين. يتقاضى المشاركين مبالغ نقدية كالبدلات للسكن والانتقالات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح شروط التجنيد في قطر للأجانب 2024 وخطوات التقديم والمزايا الـ 7.