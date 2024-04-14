منخفض المطير.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس في عمان اليوم الأثنين 15/4/2024 وعطل رسمي في البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض السلطنة العمانية لمنخفض المطير، والذي سيمطر على عدد من المناطق أثر الأمطار الغزيرة التي استمرت فترة طويلة اليوم، وجاءت تسجيل عدد 12 وفاة بسبب جراء انجرافهم داخل مركباتهم، ولذلك أعلنت الهيئات الحكومية بتعطيل الدراسة غداً في يوم الأثنين الموافق 15/4/2024، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وعلى الأخص الطلاب والطالبات، وفيما يلي سوف نتعرف على حالة الطقس في عمان اليوم.

حالة الطقس في عمان اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس متقبلة في السلطنة العمانية اليوم، وتعرض البلاد لمنخفض جوي يسمى “منخفض المطير”، ويوجد الكثير من المناطق داخل السلطنة تعرضت لجرف المياه للفيضانات وسيول عنيفة في يوم الأحد، وذلك أدى إلى غرق عدد من المواطنين، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن تعليق الدراسة بشكل رسمي في المدارس الحكومية والخاصة بعمان، ويتم استكمال الدراسة في يوم الثلاثاء.

أمطار غزيرة في سلطنة عمان

يوجد الكثير من المناطق المتواجدة في سلطنة عمان التي تعرضت إلى حدوث فيضانات، وذلك أدى إلى ضرر شديد للكثير من المنازل، وذلك بسبب سوء الطقس اليوم، حيث أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، وتم تسجيل 12 حالة وفاة بسبب انجرافهم داخل مركباتهم، ولذلك أعلنت جميع الهيئات الحكومية بتعليق الدراسة والعمل، ونشر تعليمات خاصة يجب أن يلتزم بها المواطنين، وتم تعليق الدراسة في عدد من المحافظات، مثل: مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة يوم غدا الأثنين.