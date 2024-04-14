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أرخص كيراتين بذور الكتان الطبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد وتنعيمه وانبات الفراغات من اول استعمال ستحصلين على شعر ناعم وحرير
تعاني الكثير من النساء من مشاكل الشعر المجعد والخشن، ويبحثن دائمًا عن حلول لتلك المشكلة، غالبًا ما يلجأن إلى صالونات التجميل لإجراء عمليات البروتين والفرد للشعر، ولكن سرعان ما ينتهي تأثير تلك العمليات وتعود المشاكل من جديد، بالإضافة إلى ذلك قد تنتج تلك العمليات الكيميائية عن مشاكل أخرى مثل التقصف الشديد وسقوط الشعر، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك حلول فعالة وطبيعية يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، في هذا المقال سنتعلم كيفية صنع كريم رائع للشعر يعمل على تنعيمه وتغذيته، وما هي النتائج التي يمكن تحقيقها بشكل فعال ومجرب.
كيراتين بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر
المكونات:
- 2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان
- 3 ملاعق زيت زيتون
- 1 ملعقة كبيرة من النشا
- 1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم
- 2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الورد
- 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح
- كمية من حمام الكريم
طريقة التحضير:
- في وعاء نظيف، قومي بغلي الماء على النار.
- أضيفي بذور الكتان إلى الوعاء واتركيها تغلي لمدة عشر دقائق حتى تصبح لزجة.
- صفي الخليط جيدًا باستخدام مصفاة صغيرة للتخلص من البذور والحصول على المادة الهلامية.
- ضعي المادة الهلامية في طبق مقاوم للحرارة وأضيفي إليها النشا، ثم قومي بالتحريك جيدًا.
- أزيلي الطبق من على النار واستمري في التحريك حتى يصبح الخليط كريميًا.
- دعي الخليط يبرد قليلاً.
- أضيفي الخل وزيت الزيتون إلى الخليط واخلطي جيدًا حتى يتمازج المكونات.
- أضيفي زيت الورد وزيت السمسم وزيت الخروع، واستمري في التحريك المستمر.
- أضيفي حمام الكريم واخلطي جيدًا حتى يتمازج الخليط تمامًا.
- صبي الكريم في علبة محكمة الغلق واحتفظي به في الثلاجة.
- استمتعي بتجربة صنع الكريم الرائع هذا واحصلي على شعر ناعم ومغذّي بدون الحاجة إلى المواد الكيميائية الضارة.