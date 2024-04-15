محتار تتعشى إيه!!.. طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي في المنزل بأحلى طعم

تعتبر الكفتة واحدة من أشهر الأكلات التي تمتاز بمذاق خاص ورائع بالإضافة إلى الرائحة الشهية، وبسبب ذلك هناك اعتقاد راسخ في ذهن الكثير من ربات البيوت أنه من الصعب تحضيرها في المنزل بنفس مذاق الجاهزة التي يتم شرائها من المحلات، ومن خلال هذا المقال سنقدم طريقة عمل الكفتة المشوية والأرز البسمتي بمذاق فوق الخيال وبطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات الكفتة المشوية

الكفتة المشوية تتكون من عدد من المكونات التي تتمثل في الآتي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم يتم فرمها بشكل جيد.

2 من فصوص الثوم المهروسة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة وهذا اختياري حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل وهذا اختياري.

كيفية عمل الكفتة المشوية

إليكم خطوات تحضير الكفتة المشوية كالتالي:

يتم تحضير إناء كبير ثم يتم خلط اللحم المفروم مع البصل المفروم والثوم، البقدونس، الكزبرة في حالة إذا تم استخدامها، ثم يتم إضافة البابريكا، الملح والفلفل ويتم خلط هذه المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم تشكيل الخليط إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الكفتة.

ثم يتم تسخين الشواية على نار متوسطة.

بعد وضع الكفتة على الشواية يتم تقليبها بشكل منتظم من أجل ضمان تسويتها بشكل كامل.

مدة تسوية الكفتة تستغرق في حدود 8-10 دقائق وتصبح ناضجة بشكل كامل.

بعد تسوية الكفتة يتم إزالتها من الشواية وتركها حتى ترتاح بضع دقائق قبل التقديم.

مكونات الأرز البسمتي

يتكون الأرز البسمتي من المكونات التالية:

كوب من الأرز البسمتي.

2 كوب من الماء.

ملح وهذا على حسب الرغبة.

كيفية طهي الأرز البسمتي

يتم تحضير الأرز البسمتي بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: