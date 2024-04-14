إذاعة مسلسل عثمان.. نزل تردد قناة atv الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية

تعتبر قناة ATV من أكثر القنوات الفضائية التي تقوم على عرض العديد من المسلسلات والأفلام الأكثر تميزًا سواء كانت عربية أو أجنبية، إضافة إلى القناة اشتهرت في الفترة الأخيرة بكونها تعرض مكتبة ضخمة من المسلسلات الشهرية مثل مسلسل قيام عثمان وصلاح الدين الأيوبي، وغيرها من المسلسلات التاريخية الأخرى، ولذا يبحث ملايين المتابعين والمشاهدين في كافة الدول العربية عن ترددها الجديد، التي نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ATV الجديد على النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة ATV الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

إمكانية استقبال القناة على تردد 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ATV التركية علي عرب سات

ولقناة ATV تردد جديد على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة يكون 12692.

استقطاب قناة ATV يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة ATV فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات استقبال قناة ATV التركية

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بإستقبال قناة ATV التركية الجديدة على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نص على التالي:-