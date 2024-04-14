“دلع كرشك” مع أجمل وأسهل طريقة لعمل الفراخ المحشية

تعد الفراخ واحدة من أهم مصادر الغذاء الغني بالبروتين، كما تتميز بأنها سريعة التحضير، وكذا يمكن عمل العديد والعديد من الوصفات والأكلات الشهية القائمة على الفراخ كمصدر أساسي لها، وهو ما سنقوم بعرضه وشرحه في الفقرات التالية من خلال طريقة عمل الفراخ المحشية بطريقة سهلة وبسيطة والأجمل أنها لذيذة.

إليكم طريقة عمل الفراخ المحشية السريعة واللذيذة

المكونات اللازمة لعمل الفراخ المحشية

– فراخة (مفتوحة من الصدر).

– ربع كوب من الأرز المغسول والمصفى.

– 1 بصلة مفرومة.

– 2 فص ثوم مفرومة.

– 1/2 كوب من الجزر المبشور.

– 1/2 كوب من الفلفل الأخضر المفروم.

– 1/2 كوب من البقدونس المفروم.

– 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

– 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

– 1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

– ملح وفلفل.

طريقة تحضير الفراخ المحشية

. في وعاء سنقوم بخلط الأرز المغسول والمصفى، البصل المفروم، الثوم المفروم، الجزر المبشور، الفلفل الأخضر المفروم، البقدونس المفروم، زيت الزيتون، الكركم، البابريكا، الملح، والفلفل، ويتم خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

. سنقوم بغسل الفراخ جيدًا وتجفيفها بورق المطبخ، ثم سنقوم بملء وحشو تجويف الفراخ بالخليط السابق، كما يمكن تثبيت الجلد بسيقان الفراخ باستخدام أعواد الأسنان لمنع تسرب الحشو الى الخارج.

. يتم تسخين الفرن حت يصل الى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

. ضع الفراخ المحشية في صينية مدهونة بالزيت أو مغطاة بورق الزبدة، ثم ضع الصينية في الفرن.

. اترك الفراخ في الفرن لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا وتصبح البشرة ذهبية اللون ومقرمشة.

. بعد تنضج الفراخ، قم بإزالة الأعواد أو السيقان إذا تم استخدامها.

. قدم الفراخ المحشية ساخنة مع الأرز المبهر أو البسمتي بالكركم مع السلطة.

تذكر أنه يمكنك تعديل المكونات حسب ذوقك الشخصي، وبالهناء والشفاء!

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معلومات إضافية بشأن طريقة عمل الفراخ المحشية

والآن مزيد من المعلومات الإضافية حول طريقة عمل الفراخ المحشية: