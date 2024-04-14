نزلها على جهازك.. استقبل الآن تردد قناة mbc3 نايل سات وعرب سات 2024

تردد قناة mbc3، قناة ام بي سي 3 من أشهر القنوات المتخصصة للأطفال والتي لازالت بعد مرور عشرون عاما على انطلاقها تحتفظ بنجاحها الكبير وتحظى بمتابعة الملايين من كافة أنحاء الوطن العربي، وتتميز القناة بعرضها لمجموعة من أفلام الكرتون المميزة والمحببة للأطفال بجودة عالية الدقة، بالإضافة الى برامج ترفيهية رائعة ومسلية يستمتع الأطفال بقضاء وقت فراغهم في مشاهدتها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة mbc3 نايل سات 2024

قناة mbc3 يعتبرها الكثيرون هي القناة الأفضل لأنها تبث حصريا مسلسلات كرتون رائعة مدبلجة للعربية تجذب اليها الأطفال بسبب إثارتها وأحداثها المتميزة ومن أبرز هذه المسلسلات يوجي وسلاحف النينجا والوالدان السحريان وجاكي شان وميغامان محارب النت وغيرهم، كما تقدم القناة برامج رائعة مثل عيش سفاري وتسالي أحلى عالم الذي يشارك فيه الأطفال بحل المسابقات مما يساعد على تفتيح أذهانهم وتنشيط عقولهم، ويقدم البرامج نخبة من المذيعين المحبوبين مثل دانية الشافعي ومهند بخيت وعزة زعرور وحسن عبد الله وغيرهم، وتحظى القناة برضا الآباء والأمهات الذين يبحثون عن تسلية ممتعة ومفيدة في نفس الوقت لأبنائهم، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة mbc3 على النايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة mbc3 عرب سات 2024

قناة ام بي سي 3 التي تعد واحدة من مجموعة قنوات MBC السعودية تعرض محتواها مجانا وعلى مدار 24 ساعة على قمرين صناعيين العرب سات والنايل سات لتصل الى ملايين المواطنين في مختلف انحاء الشرق الأوسط، وتعرض القناة برامجها بأفضل جودة HD، ولاستقبال القناة على العرب سات اضبط اعدادات تردد قناة mbc3 كالآتي :