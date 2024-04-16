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الطاجن الأشهر بالجزائر.. طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج بكل سهولة وفي أقل وقت
طاجن الجبن بالدجاج يعتبر من أشهر الأطباق العربية والذي تقوم الكثير من الدول بإعداده فهو من أشهى وألذ الأكلات، طاجن الجبن بالدجاج مشهور على نطاق واسع في الجزائر حيث تمتاز هذه الوجبة بطعمها المميز بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والبروتينات والمعادن، ويتم تقديم طاجن الجبن على وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء كوجبة خفيفة بجانب الطبق الرئيسي، ومن خلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لعمل طاجن الجبن بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة لا تستغرق الكثير من الوقت.
مقادير طاجن الجبن بالدجاج
يتكون طاجين الجبن بالدجاج من عدة مكونات سهلة وبسيطة تتمثل في الآتي:
- صدر دجاج مفروم بشكل ناعم.
- 4 من البطاطا مع تقطيعها إلى مكعبات.
- ½ كوب من البقدونس المفروم.
- 3 بيضات.
- 100 جرام من الجبن.
- ½ بصلة مفرومة.
- رشة من البهارات المشكلة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيتون المنزوع النوى.
طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج
يتم تحضير هذا الطاجن من خلال خطوات سهلة وبسيطة سيتم ذكرها على النحو التالي:
- يتم تحضير مقلاة ثم وضعها على النار بعد ذلك يتم إضافة كمية قليلة من الزيت ثم تركه حتى يسخن.
- بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم إلى الزيت ثم يتم تقليبه حتى يذبل ويصير لونه ذهبي.
- يلي ذلك إضافة صدر الدجاج المفروم والبهارات المشكلة إلى البصل ثم يتم تحريك الخليط حتى تمام نضج الدجاج ثم يتم رفعه عن النار.
- يتم تحضير مقلاة مع وضع القليل من الزيت ثم يتم إضافة مكعبات من البطاطا وتركها حتى تأخذ اللون الأحمر، بعد ذلك يتم إضافتة إلى الدجاج مع تقليب الخليط بشكل جيد.
- يتم تحضير الطاجين ثم وضع خليط الدجاج والبطاطا بعد ذلك يتم خفق البيض ثم يتم إضافته إلى الطاجين.
- يتم إضافة البقدونس المفروم والزيتون مع بشر الجبنة ثم رشها على الوجه، يتم تسخين الفرن بشكل مسبق وضبطه على درجة حرارة 180 مع تركه لمدة 20 دقيقة.
- بعد التأكد من تمام نضج الطاجين يتم إخراجه من الفرن ويتم تقديمه ساخن للتناول.