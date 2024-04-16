الطاجن الأشهر بالجزائر.. طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج بكل سهولة وفي أقل وقت

طاجن الجبن بالدجاج يعتبر من أشهر الأطباق العربية والذي تقوم الكثير من الدول بإعداده فهو من أشهى وألذ الأكلات، طاجن الجبن بالدجاج مشهور على نطاق واسع في الجزائر حيث تمتاز هذه الوجبة بطعمها المميز بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والبروتينات والمعادن، ويتم تقديم طاجن الجبن على وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء كوجبة خفيفة بجانب الطبق الرئيسي، ومن خلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لعمل طاجن الجبن بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة لا تستغرق الكثير من الوقت.

مقادير طاجن الجبن بالدجاج

يتكون طاجين الجبن بالدجاج من عدة مكونات سهلة وبسيطة تتمثل في الآتي:

صدر دجاج مفروم بشكل ناعم.

4 من البطاطا مع تقطيعها إلى مكعبات.

½ كوب من البقدونس المفروم.

3 بيضات.

100 جرام من الجبن.

½ بصلة مفرومة.

رشة من البهارات المشكلة.

3 ملاعق كبيرة من الزيتون المنزوع النوى.

طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج

يتم تحضير هذا الطاجن من خلال خطوات سهلة وبسيطة سيتم ذكرها على النحو التالي: