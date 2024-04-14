أقوي خلطات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن كالحرير ونتائج مذهلة من اول اسبوع

تعتبر العناية بالشعر أحد الجوانب المهمة في روتين الجمال اليومي للكثير من النساء، فالشعر الجميل والصحي يعكس الجمال الطبيعي ويزيد من الثقة بالنفس، ومن بين المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هو الشعر الخشن والمجعد الذي يصعب تصفيفه ويفتقر للنعومة واللمعان، وإذا كنت تبحثين عن حلاً طبيعيًا وفعالًا لتحسين ملمس شعرك وتصفيفه بسهولة، فإن خلطة النشا تعتبر الحل المثالي الذي يمكنك تجربته في منزلك، وتحتوي هذه الخلطة على مكون طبيعي هو النشا، وهو مادة تتميز بقدرتها على تنعيم الشعر وتحسين ملمسه.

خلطة النشا الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن

مكونات خلطة النشا لفرد الشعر الخشن:

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من كريم الشعر المرطب.

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

خطوات التحضير

الخطوات لتحضير واستخدام خلطة النشا: