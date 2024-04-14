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أقوي خلطات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن كالحرير ونتائج مذهلة من اول اسبوع
تعتبر العناية بالشعر أحد الجوانب المهمة في روتين الجمال اليومي للكثير من النساء، فالشعر الجميل والصحي يعكس الجمال الطبيعي ويزيد من الثقة بالنفس، ومن بين المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هو الشعر الخشن والمجعد الذي يصعب تصفيفه ويفتقر للنعومة واللمعان، وإذا كنت تبحثين عن حلاً طبيعيًا وفعالًا لتحسين ملمس شعرك وتصفيفه بسهولة، فإن خلطة النشا تعتبر الحل المثالي الذي يمكنك تجربته في منزلك، وتحتوي هذه الخلطة على مكون طبيعي هو النشا، وهو مادة تتميز بقدرتها على تنعيم الشعر وتحسين ملمسه.
خلطة النشا الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن
مكونات خلطة النشا لفرد الشعر الخشن:
- ملعقتان من النشا.
- ملعقتان من كريم الشعر المرطب.
- ملعقة واحدة من زيت اللوز.
- ملعقة واحدة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
خطوات التحضير
الخطوات لتحضير واستخدام خلطة النشا:
- في وعاء، قومي بخلط زيوت اللوز والزيتون وزيت السمسم جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي النشا تدريجيًا إلى الزيوت المختلطة، واستمري في الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.
- قسمي شعرك إلى أقسام صغيرة وابدأي بتطبيق الخليط على فروة الرأس وجذور الشعر باستخدام أطراف أصابعك.
- امتددي بلطف على طول الشعر لضمان توزيع الخليط بالتساوي.
- بمساعدة المشط، قومي بتمشيط الشعر للتأكد من وصول الخليط إلى كل خصلة.
- اتركي الخلطة على شعرك لمدة 30 دقيقة لتمتص العناصر الغذائية وتفعل تأثيرها.
- اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو مناسب واشطفيه بالماء الفاتر حتى يتم إزالة جميع البقايا.
- بعد غسل الشعر، يمكنك استخدام المنتجات العادية التي تستخدمينها لتصفيف وتجميل شعرك كالمعتاد.