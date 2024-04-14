رابط التسجيل في منحة الأبناء 2024 في ليبيا mch.gate.mosa.ly وزارة الشؤون الإجتماعية

في خطوة هامة لدعم الأسر الليبية الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء التسجيل في منحة الأبناء، وهي برنامج حكومي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للأسر وتحسين مستوى معيشتهم وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج الاجتماعية التي تسعى الحكومة الليبية من خلالها إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التسجيل في منحة الأبناء

لتسهيل عملية التقديم على منحة الأبناء، أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية رابطاً إلكترونياً مباشراً عبر موقعها الرسمي. ويمكن للأسر الراغبة في الاستفادة من هذه المنحة اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

اولا قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

اختر قسم “الخدمات الخاصة بالمواطن الليبي”.

اختر خدمة “منحة الأسرة”.

انقر على “منظومة الزوجة والأبناء” واملأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والرقم الوطني وغيرها من التفاصيل الشخصية.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة، ثم اضغط على زر “التسجيل” لإتمام عملية التقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة

تلعب منحة الأبناء دوراً هاماً في دعم الأسر الليبية ومن خلال المساعدة المالية التي تقدمها المنحة، تستطيع الأسر توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها، مثل الغذاء والكساء والتعليم والرعاية الصحية. كما تساهم المنحة في تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنمو وتطور الأطفال ولضمان استيفاء الشروط اللازمة للحصول على منحة الأبناء، يجب على المتقدمين توفير مجموعة من الأوراق والمستندات الثبوتية، وهي: