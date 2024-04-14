تحديث تردد قناة طيور الجنة لشهر ابريل 2024 وخلي طفلك يستمتع بأجمل افلام الكرتون بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الأكثر شهرة في عالم التلفزيون إذ تتميز بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز وتربوي يستهدف الأطفال الناطقين باللغة العربية تأسست القناة بهدف تقديم محتوى يعمل على تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم الحروف والأرقام بطريقة ممتعة ومفيدة تشتمل برامج قناة طيور الجنة على مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تهتم بتعزيز التعلم النشط وتطوير القدرات العقلية للأطفال وتعتبر هذه البرامج مصدر إلهام للصغار والكبار على حد سواء إذ تعمل على تشجيع الأطفال على اكتساب المهارات والمعرفة يعد تحميل تردد قناة طيور الجنة مهما للعائلات التي تهتم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفالها حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة البرامج التي تحمل قيما تعليمية هامة وتساهم في تطويرهم بشكل شامل.

تردد قناة طيور الجنة

تعلن لكم تردد قناة طيور الجنة لعام 2024 والتي تعتبر واحدة من القنوات المتخصصة في البرامج الهادفة للأطفال تبث القناة على مدار اليوم عبر القمر الصناعي النايل سات حيث تولي اهتماما خاصا بتقديم مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تمكن الأطفال من قضاء وقت ممتع ومفيد ولضمان استمرارية تواجدها على التردد يعلن عن التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

وتعلن كذلك تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

وأخيرا تعلن تردد القناة على الهوت بيرد: