تكنولوجيا

“نزلها والعب مع احبابك“ طريقة تحميل بيس 2024 للأندرويد والايفون.. جرافيك عالمي!!

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 38 دقيقة
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بيس 2024
بيس 2024

لعبة بيس 2024 يمكن للاعب من خلالها اختبار قدراته التدريبية وإدارة فريقه الخاص واختيار اللاعبيين المتميزين الذين يستطيعون خدمة خطته وتحقيق الفوز على الخصوم والوصول لمراحل متقدمة في المنافسة، ولتحميل اللعبة على اجهزة الآيفون اتبع الآتي :

  • افتح من هاتفك تطبيق الآب ستور.
  • ابحث عن اللعبة عبر كتابة الاسم “eFootball” في خانة البحث.
  • قم بتثبيت اللعبة وانتظر قليلا حتى تنزل على هاتفك.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 38 دقيقة
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