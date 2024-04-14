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“نزلها والعب مع احبابك“ طريقة تحميل بيس 2024 للأندرويد والايفون.. جرافيك عالمي!!
بيس 2024، لعبة بيس هي من أكثر الألعاب الالكترونية التي يتم البحث عنها حيث أنها تحظى بجماهيرية كبيرة في كافة أنحاء العالم، وذلك بسبب كونها تحاكي الواقع ويجد اللاعب فيها ناديه الذي يشجعه ونجومه المحببين ولاعبه المفضل، ويقود فيها فريقه لتحقيق الفوز في المباريات والحصول على البطولات، ولمحبي اللعبة سنعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة تحميل بيس 2024 على الهواتف الذكية بمختلف أنواعها.
تحميل بيس 2024 للأندرويد والايفون
استطاعت لعبة بيس 2024 على مدار سنوات الحفاظ على نجاحها وتصدرها لقائمة أكثر الألعاب الالكترونية انتشارا بسبب العمل على تحديث اللعبة بشكل دوري وتطوير التصميم والتقنيات، فاللعبة حاليا تتمتع برسومات ذات جودة عالية وإنشاء بيئة سواء من حيث الأماكن أو المناخ شبيهة جدا بالواقع، وهذا كله جذب ملايين الشباب الى اللعبة فصارت الأفضل بالنسبة لهم ويقضون معظم اوقات فراغهم في الاستمتاع بها، واللعبة متاح تنزيلها على كافة الأجهزة الحديثة، ولتنزيل بيس 2024 على أجهزة الأندرويد اتبع الخطوات التالية :
- افتح متجر جوجل من هاتفك واكتب في خانة البحث اسم اللعبة eFootball.
- ستظهر لك اللعبة في قائمة النتائج ادخل اليها ثم اضغط على “تثبيت” أو “Install”.
- خلال لحظات سيتم تثبيت اللعبة على جهازك.
- افتح اللعبة وادخل الى حسابك وابدأ اللعب.
تحميل بيس 2024 للآيفون
لعبة بيس 2024 يمكن للاعب من خلالها اختبار قدراته التدريبية وإدارة فريقه الخاص واختيار اللاعبيين المتميزين الذين يستطيعون خدمة خطته وتحقيق الفوز على الخصوم والوصول لمراحل متقدمة في المنافسة، ولتحميل اللعبة على اجهزة الآيفون اتبع الآتي :
- افتح من هاتفك تطبيق الآب ستور.
- ابحث عن اللعبة عبر كتابة الاسم “eFootball” في خانة البحث.
- قم بتثبيت اللعبة وانتظر قليلا حتى تنزل على هاتفك.