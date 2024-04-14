إشارة قوية استقبال تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة المخصصة للأطفال، وتعتبر وجهة محبوبة للعديد من أولياء الأمور الذين يبحثون عن برامج ترفيهية آمنة وتعليمية لأطفالهم، وتعمل القناة جاهدة لتقديم محتوى متنوع ومسلي يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وتحرص على تحسين جودة بثها وتغيير ترددها بشكل دوري لضمان توفير تجربة مشاهدة ممتعة لجمهورها.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة وجهة محبوبة للأطفال وأولياء الأمور الذين يبحثون عن برامج ترفيهية وتعليمية آمنة ولمشاهدة جميع البرامج المقدمة على هذه القناة، يجب ضبط ترددها على القمر الصناعي النايل سات وفقًا للمعلومات التالية:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بضبط الأجهزة والأنتينا الخاصة بكم بهذه البيانات، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج الممتعة التي تقدمها قناة طيور الجنة، كما يوجد تردد آخر لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، ويمكنكم ضبطه كالتالي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من خلال ضبط الأجهزة والأنتينا الخاصة بكم بهذه البيانات، ستتمكنون من متابعة برامج قناة طيور الجنة على القمر العرب سات بسهولة.

قائمة برامج قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المسلية والترفيهية التي تستهدف الأطفال وإليك قائمة ببعض البرامج التي تبثها القناة خلال هذا العام:

برنامج “صوتك كنز”: يعتبر برنامج المواهب الغنائية حيث يشارك الأطفال بأصواتهم المذهلة في مسابقات غنائية ممتعة.

برنامج “جنغل”: يأخذ الأطفال في مغامرة ممتعة في عالم الحيوانات والطبيعة، حيث يتعلمون حقائق جديدة ومثيرة.

برنامج “شموس لا تغيب”: يركز على القيم والأخلاق الحسنة من خلال قصص ومغامرات شخصية شمسية محبوبة.

برنامج “حزورة مع الأمورة”: يشجع الأطفال على التفكير وحل الألغاز والأسئلة الممتعة مع شخصيات محبوبة.

برنامج “اسم ومعنى”: يساعد الأطفال على تعلم معاني الأسماء والكلمات من خلال أنشطة مسلية وتفاعلية.

برنامج “بيت الحج”: يقدم للأطفال معلومات عن مناسك الحج وتاريخها من خلال قصص ورحلات افتراضية.

برنامج “رياضة في رياضة”: يشجع الأطفال على ممارسة النشاط البدني والحركة من خلال تمارين وألعاب رياضية ممتعة.

هذه مجرد بعض البرامج التي تعرضها قناة طيور الجنة في عام 2024، وتهدف جميعها إلى تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية قيمة للأطفال ويمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة هذه البرامج واستفادة أطفالهم من المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة.