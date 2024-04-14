بزيادة 1500 دينار.. موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر وزارة العمل والتشغيل توضح

قامت وزارة العمل في الجزائر بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك مراعاة للغلاء المعيشي حيث تم رفع رواتبهم الشهرية دعمًا للإقتصاد الوطني، على أن تكون هذه الزيادة نسبتها 15% من المعاش الأساسي لمن يتقاضون أقل من 20 ألف دينار، بينما ستكون الزيادة لمن يتقاضون معاشات أعلى من 20 ألف دينار بنسبة 4%، والجدير بالذكر أن هذه الزيادات سيبدأ تطبيقها من شهر مايو المقبل، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

قامت وزارة العمل الجزائرية بالتصريح عن نسبة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال النقاط التالية:

سوف يحصل المتقاعدون على معاش لا يزيد عن 20,000 دينار بارتفاع نسبته 5% في قيمة معاشاتهم الشهرية.

كما سيحصل المتقاعدون على رواتب تزيد عن عشرين ألف دينار جزائري زيادة بنسبة 4% في معاشاتهم.

أما عن المتقاعدون الذين تقع معاشاتهم الشهرية بين الخمسين ألفا والثمانين ألف دينار جزائري بزيادة نسبتها 3 بالمئة في أجورهم التقاعدية.

في حين أن الذين يستلمون معاشات تزيد عن الثمانين ألف دينار، سترتفع معاشاتهم بمعدل 2 بالمئة.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن نظام استعلام عن رواتب المتقاعدين جديد، وهو ما سوف نوضحه من خلال الخطوات التالية: