هاتف Samsung Galaxy M34 5G: أداء ممتاز ومواصفات عالية بسعر متناسب

تتميز شركة سامسونج بتقديم هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار مناسبة، وأحدث إضافة إلى تشكيلة هواتفها هو هاتف Samsung Galaxy M34 5G. يتميز هذا الهاتف بمواصفات ممتازة وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مغريًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مميزة مع ميزانية محدودة.

مواصفات جوال Samsung Galaxy M34 5G

يأتي جوال Samsung Galaxy M34 5G بتصميم أنيق وأبعاد ملائمة تبلغ 161.7 × 77.2 × 8.8 ملم، مع وزن يبلغ 208 جرام.

يتميز التصميم بمواد البلاستيك المستخدمة في تصنيع الهاتف من الخارج، مما يوفر متانة وخفة الوزن في الاستخدام اليومي.

يتوفر جوال Samsung Galaxy M34 5G في ثلاثة ألوان رائعة وهي الأزرق والفضي والبني، مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسبهم.

فيما يتعلق بالأداء، يعتمد جوال Samsung Galaxy M34 5G على معالج قوي من نوع Exynos 1280 المصنع من قبل سامسونج نفسه، ويعتبر هذا المعالج متطورًا ويتمتع بتقنية 5 نانومتر.

يعمل المعالج بالتعاون مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G68، والتي توفر أداءً سلسًا وسرعة تشغيل عالية، ما يجعله قادرًا على تشغيل التطبيقات المتعددة والألعاب الثقيلة بكفاءة.

فيما يتعلق بالتواصل والاتصالات، يدعم جوال Samsung Galaxy M34 5G شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس 5G، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من سرعات اتصال فائقة وتجربة متقدمة للإنترنت.

كما يدعم الهاتف استخدام شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، ما يسمح بتشغيل رقمين في نفس الوقت.

بالنسبة للتواصل اللاسلكي، يأتي جوال Samsung Galaxy M34 5G بتقنية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، مع دعم النطاقين التردديين Dual-band وخاصية Wi-Fi Direct.

يتميز الهاتف أيضًا بتقنية Bluetooth بإصدار 5.3، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة البيانات والملفات بسرعة عالية واستخدام خاصيتي A2DP و LE.

يتمتع جوال Samsung Galaxy M34 5G أيضًا بميزة تحديد الموقع بالـ GPS وأنظمة الملاحة الـ GLONASS و GALILEO و BDS، مما يساعد المستخدمين على تحديد موقعهم بدقة والتنقل بكفاءة.

ويتميز الهاتف أيضًا بمنفذ USB من نوع Type C، مع دعم خاصية OTG لتوصيل الأجهزة الخارجية، مثل هاتف Samsung Galaxy A52s 5G.

بالنسبة للمستشعرات، يدعم جوال Samsung Galaxy M34 5G معظم مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة عن طريق السوفت وير.

كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الأصبع المدمج في زر الطاقة، مما يتيح للمستخدمين فتح الهاتف بسرعة وأمان. ويتوفر أيضًا خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق التعرف على شكل الوجه.

باختصار، جوال Samsung Galaxy M34 5G يقدم أداءً متميزًا وتواصلًا متطورًا في تصميم أنيق وعصري.

بفضل شبكات الجيل الخامس 5G ومعالجه القوي والمستشعرات المتطورة، يوفر الهاتف تجربة استخدام سلسة ومتعددة الوظائف للمستخدمين.

سعر جوال Samsung Galaxy M34 5G

سعر جوال Samsung Galaxy M34 5G يختلف حسب السوق والمنطقة. في السوق المصري، يتوفر الهاتف بنسختين: