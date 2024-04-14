بعد العيد .. هل غدا الإثنين عطلة رسمية في العراق؟ الأمانة العامة توضح جدول العطلات الرسمية المتبقية

هل غدا عطلة رسمية في العراق؟ الأمانة العامة توضح، وهو أحد التساؤلات التي تتردد بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة من قبل الكثير من المواطنين في العراق، حيث يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عن ما إذا كان غدا الإثنين الموافق 15 من إبريل يوافق عطلة رسمية في العراق أم لا، ولذلك فقد قامت الأمانة العامة بدولة العراق بالكشف عن جدول العطلات الرسمية المقرر تطبيقها على مدار العام الحالي 2024، وذلك بهدف توضيح الأمر أمام عامة الشعب للتعرف على مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية والمدفوعة الأجر في العراق.

هل غدا عطلة رسمية في العراق؟

تأتي دولة العراق من أكثر الدول العربية التي تحتفل بالعديد من المناسبات الوطنية والدينية، ولذلك دائما ما يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في العراق عن مواعيد العطلات والإجازات الرسمية التي يمكن من خلالها أخذ قسطا من الراحة والاستجمام بعيدا عن ضغوط العمل.

وكانت الأمانة العامة في العراق قد قامت بتوضيح الأمر من خلال طرح جدول العطلات الرسمية، حيث أوضح الجدول أن غدا الإثنين الموافق 15 من أبريل هو يوم عمل عادي ولا توجد أي عطلات خلال الفترة المقبلة، وأن اول عطلة رسمية في العراق خلال الفترة القادمة ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024 بمناسبة عيد العمال، كما أكدت الأمانة العامة أن ما يتم ترديده حول وجود عطلة رسمية غدا ما هي إلا شائعات، وليس لها أي أساس من الصحة.

جدول العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024 في العراق

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة في العراق، فإن الإجازات المتبقية خلال عام 2024 تأتي على النحو التالي: